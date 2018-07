Grimma

Zwei Motorradunfälle haben am Wochenende auf der S38 zwischen Grimma und Mutzschen innerhalb von 24 Stunden zwei Schwerverletzte gefordert. Der erste Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag zwischen den Orten Bröhsen und Haubitz. Eine Gruppe Motorradfahrer durchfuhr eine Kurve, wobei die ersten Fahrer auf die Gegenfahrbahn gerieten. Das erste Motorrad schaffte es noch, einem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen, das zweite jedoch kollidierte mit dem Pkw.

Der zweite Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag. Ein Motorrad war in Richtung Grimma unterwegs und kam vor Grechwitz in einer Rechtskurve ebenfalls auf die Gegenfahrbahn. Dort stießt der Fahrer frontal mit einem Auto zusammen. Dabei ist der Motorradfahrer über das Fahrzeug geschleudert worden und sein Zweirad im Straßengraben gelandet.

Die beiden Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. In beiden Fällen entstand an den beteiligten Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Die Straße musste jeweils voll gesperrt werden. Die genauen Unfallursachen werden nun von der Polizei ermittelt.

Von Frank Schmidt