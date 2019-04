Dresden

Bei einer mehrtägigen Aktion gegen Einbrüche und Diebstähle an der Grenze bei Zittau in der Oberlausitz hat die Polizei 394 Fahrzeuge sowie 643 Menschen kontrolliert. Dabei seien 14 Straftaten und 3 Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Samstag mit. Es sei unter anderem zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit versuchter gefährliche Körperverletzung gekommen. Zudem seien ein versuchter Einbruch in einen Gartenschuppen und elf Fälle von unerlaubtem Rauschgiftbesitzes festgestellt worden. Drei Mal habe es Verstöße gegen das Waffengesetz oder das Sprengstoffgesetz gegeben sowie ein Mal Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Bei der Aktion vom 23. bis 26. April waren 142 Beamte der Bundes- und Bereitschaftspolizei sowie des Polizeireviers Zittau-Oberland beteiligt. Zudem wurde die Diensthundestaffel der Polizeidirektion Görlitz eingesetzt.

dpa