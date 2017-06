Markkleeberg. Ein 17-Jähriger ist am Freitagabend auf der Robert-Blum-Straße in Markkleeberg von drei Männern überfallen worden. Die 21, 23 und 28 Jahre alten Täter forderten den Jugendlichen gegen 19.20 Uhr auf, ihnen sein T-Shirt der Marke „Thor Steinar“ zu übergeben, teilte die Polizei am Samstag mit. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, schlugen sie auf den 17-Jährigen ein.

Aus Angst zog der Jugendliche das Shirt aus. Die Männer rissen ihm das Kleidungsstück aus der Hand und flüchteten. Die Polizei konnte das Trio kurze Zeit später mit dem T-Shirt fassen. Gegen die Männer werde nun wegen Raubes ermittelt, so ein Polizeisprecher. Der 17-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen.

nöß