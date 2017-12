18 000 Gäste besuchten 2017 die Tagebau-Riesen

Grosspösna. Nach stetem Besucherplus in den Vorjahren ist im Bergbau-Technik-Park an der A 38 in Großpösna in diesem Jahr die Zahl der Besucher mit knapp 18 000 nur „stabil“ geblieben. Kein Wunder, dass Park-Chef Thorsten Hinz für das neue Jahr die Losung ausgibt: „Wir brauchen mehr Besucher, wollen an die 20 000 ran.“ Dank einiger guter Ideen soll das gelingen.

So soll im Frühjahr der langersehnte Tertiärspielplatz mit dem begehbaren „Urzeit-Hai“ gebaut werden. Neben Abenteuer und Spannung für die Kids solle das Areal vor allem auch ein Lehrspielplatz über die Zeit der Kohleentstehung werden, erklärt Hinz. Die Inhalte seien mit dem Naturkundemuseum abgestimmt, aktuell laufe noch das „Feintuning“.

Schulen sind natürlich eine Klientel der Besucher. Aber ein Drittel habe bei Befragungen auch angegeben, über den Anblick der Großgeräte an der A 38 angelockt worden zu sein, sagt Hinz. Zwölf Prozent seien gar über Empfehlungen zum Besuch gekommen. Mit 40 Prozent machten naturgemäß die Sachsen selbst den Großteil der Besucher aus, 35 Prozent kämen aus anderen Teilen Ostdeutschlands, aber 22 Prozent auch aus Westdeutschland , erläutert er die Besucherströme.

Kultureller Höhepunkt des Jahres sei das Konzert „A-Musik“ mit eigens für den Park komponierter Musik gewesen, meint Hinz. Trotz des widrigen Wetters seien an dem Augustwochenende 450 Besucher zu dem außergewöhnlichen Stück in den Park gekommen. Allerdings stehe aktuell noch ein Minus von 5000 Euro hinter der Veranstaltung, weil avisierte Fördergelder überraschend abgesagt worden seien. Dazu bemühe sich der Trägerverein des Parks gerade um Klärung. Im Park selber werde aktuell vor allem an der Restaurierung des mobilen Stellwerks gearbeitet, das wieder voll funktionstüchtig gemacht werden soll.

Von Jörg ter Vehn