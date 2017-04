Zwenkau. Unter dem Motto „Entdeckerfreude“ steigt am 13. und 14. Mai die zweite Zwenkauer Kunstmesse. Veranstalter sind wie im Vorjahr die Leipziger Galerie von Initiator und Kunstförderer Günter Bauer und die Galerie am Wasser von Dominik Berner.

„Mit der Kunstmesse möchten wir die Werke teils noch unentdeckter Künstler einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen“, sagen sie. Sieben aufstrebende Talente träfen diesmal am Zwenkauer Hafen auf etablierte In-House-Künstler und präsentierten so ein kontrastreiches Bild der hiesigen Kunstszene. Die Palette reiche von den großformatigen Gemälden Bruno Griesels als Vertreter der Neuen Leipziger Schule bis hin zu den teilweise abstrakten Skulpturen David Gerickes.

Neben Arbeiten von Griesel und Gericke werden bei der Zwenkauer Kunstmesse auch wieder einige Bilder von Gaby Bürner und Horst Schulze-Merlies vertreten sein. Als neue Talente stellen sich Nadja Sasch, Jasmin Boldhaus, Olga Scheck, Ulrike Günther, Ingo Karwath, Wolfram Knöfler und Petra Klausnitzer vor, kündigen die Veranstalter an. Viele Künstler würden persönlich am zweiten Mai-Wochenende vor Ort sein, für die Besucher die Gelegenheit, mit ihnen in Hafennähe ins Gespräch zu kommen.

Erstmals werde es im Rahmen der Messe auch einen Malkurs am Sonntagvormittag geben, machen Bauer und Berner neugierig. Betreut würden die Teilnehmer von der Malerin und Dozentin Petra Klausnitzer. Anmeldungen für den Kurs seien in der Leipziger Galerie unter Telefon 0341 4268944 oder per E-Mail an millner@leipziger-galerie.de sowie in der Galerie am Wasser, Hafenstraße 12, beziehungsweise direkt am Messe-Wochenende in Zwenkau möglich. Geöffnet ist die Kunstmesse an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Der Vorteil diesmal: Die Kunstmesse findet am Sonntag parallel zum großen Zwenkauer Hafenfest, dem Start in die Wassersportsaison 2017, mit allerlei Angeboten rund ums Wasser, Show und Musik statt. Vergangenes Jahr hielt sich die Besucherzahl bei der Kunstmesse Mitte Juni in Grenzen, fuhren die Veranstalter ein, wenn auch erwartetes Defizit ein (die LVZ berichtete).

Für Bauer und Berner damals kein Grund aufzugeben. Die Unternehmer planen langfristig. Bauer träumt längst von einer alljährlichen Kunstmeile in Zwenkau mit Blick aufs Wasser. Sein Credo: „Die Region Leipzig und ganz Mitteldeutschland hat genug künstlerisches Potenzial, das werden wir nutzen. Also auf zu neuen Ufern.“

Von Ulrike Witt