Zwenkau. Die Wiederherstellung der Lindenallee, der alljährliche Frühjahrsputz, die Museumsstube unterm Rathausdach, der Eythra-Rastplatz am See-Rundweg, der Tagebau-Gedenkstein am Hafen, historische Stadtrundgänge, der Empfang der Sieben-Seen-Wanderer, die Geocaching-AG im Schulzentrum – die Projektliste des Heimat- und Museumsvereins Zwenkau ließe sich noch fortsetzen. In 25 Jahren haben die Mitglieder viel bewegt und wollen dies auch in Zukunft tun, wie Vereinsvorsitzende Bärbel Fraunholz am Dienstagabend bei der Festveranstaltung im Hotel Seehof versicherte.

„Sie befassen sich nicht nur mit der Vergangenheit, Sie gestalten die Zukunft Zwenkaus aktiv mit. Und Sie bauen als Verein Brücken zwischen Alteingesessenen und Zugezogenen“, lobte Landrat Henry Graichen (CDU) das Engagement und versprach: „Wenn es irgendwann irgendwo mal hakt, der Landkreis steht immer an Ihrer Seite.“

Anerkennung zollte Graichen auch Herbert Ehme, Alt-Bürgermeister, Ehrenmitglied des Heimatvereins und seit Freitag Ehrenbürger der Stadt Zwenkau, der in der ersten Reihe saß. „Als junger Bürgermeister konnte ich mir vorbildhaft von Ihnen einiges abschauen, was und vor allem wie man es macht“, sagte Graichen schmunzelnd. Für Ehme sei das Bürgermeisteramt nicht nur ein Job gewesen, „Sie haben das Amt gelebt“. Dazu habe immer auch die tatkräftige Unterstützung der ortsansässigen Vereine gehört. Der Heimatverein hatte dies schon vor fünf Jahren zum 20. Geburtstag mit der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt, am Dienstagabend hieß es einfach: „Herbert ist einer von uns.“

Bürgermeister Holger Schulz (CDU), selbst auch Ehrenmitglied, schwärmte in höchsten Tönen von den 45 Vereinsmitgliedern: „Sie sind Forscher, Chronisten, Wegbereiter, Berater und Partner der Stadtverwaltung. Bleiben Sie, wie Sie sind – neugierig und aktiv.“ Für alle hatte er ein Geschenk dabei, den Schlüssel für einen neuen Schaukasten vorm Rathaus. „Der muss nur noch gefüllt werden“, meinte er zu Fraunholz.

Einen Volltreffer landete Schulz als singender Bürgermeister. Mit den „Trotzköppen“ sorgte er für Stimmung im Seehof, mit Liedern von Zwenk’schen Originalen und über den Traum von Klein-Paris am Zwenkauer See. „Geschichte lebt von Geschichten“ wie Niels Schulz, Leiter des Freien Gymnasiums, so schön sagte.

Von Ulrike Witt