Grosspösna. Eine größeren gibt es weit und breit wohl nicht: Am Sonntagnachmittag wurde im ehemaligen Rittergut Großpösna der Marienbaum aufgerichtet. Mit Spitze - einer drei Meter langen, frisch geschlagenen und geschmückten Maie - misst das Großpösnaer Frühlings-Prachtstück 27 Meter. „Es heißt ja hier schließlich auch Großpösna“, so ein Mitglied der eigens vor ein paar Jahren gegründeten Marienbaumgesellschaft stolz. Beim Aufstellen selbst hilft seit ein paar Jahren ein Autokran, bis dahin war es allein Sache der starken und geschickten Burschen von Großpösna gewesen. Die müssen den weiß-grün bemalten Stamm allerdings mit Stangen und anderen Gerätschaften noch so lange in der Schräge halten, dass die knapp zwei Dutzend Piktogramme von Handwerkern und Vereinen am Stamm montiert werden können, bevor der Marienbaum endgültig in die Senkrechte steigt.

Das zehnte Mal sei der Marienbaum jetzt aufgestellt worden, so Heinz Schreiber von der Gemeinschaft. Es sei auch inzwischen der zweite Stamm, der erste habe sieben Jahre gehalten. Der neue sei wie sein Vorgänger wieder im Oberholz geschlagen worden.

Das Aufstellen selbst geriet zu einem kleinen Volksfest. Die Schalmeienkapelle Großpösna gab ein Ständchen, der Schützenverein aus Threna feuerte Salut – und wie immer im Ort war auch für das leibliche Wohl gut gesorgt. Es heißt ja schließlich auch Großpösna...

Von Jörg ter Vehn