Markkleeberg. Eine 30-Jährige hat sich am Sonntagnachmittag auf der B2 in Markkleeberg mit ihrem Auto überschlagen. Dabei wurde sie leicht verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Wie die Polizei mitteilte, war die Frau in Höhe in Richtung A38 unterwegs, als sie in Höhe der Brücke über Agra-Park offenbar aus Unachtsamkeit rechts von der Straße abkam. Sie krachte gegen die Leitplanke und verlor die Kontrolle über ihren Wagen.

Bei dem Unfall entstand an ihrem Pkw Totalschaden, auch die Leitplanke wurde beschädigt. Für die Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße in Richtung Borna zwischen 13.30 und 16.30 Uhr voll gesperrt werden. Die Fahrerin muss ein Verwarngeld bezahlen.

chg