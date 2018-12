Die Kita Am Wasserturm ist in die Jahre gekommen. Eine Rundumerneuerung lohnt sich nicht, deshalb wird auf dem Grundstück in der August-Bebel-Straße neu gebaut. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) übergab einen Fördermittelbescheid für das Vorhaben – und vorgezogene Weihnachtsgeschenke für die Kinder in Form von Büchern, Spielzeug und Malfarben.