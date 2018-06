Leipzig

Ein 32 Jahre alter Angler ist in der Kiesgrube Kleinpösna ertrunken. Zunächst war der Mann als vermisst gemeldet worden, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte. Die Angelausrüstung des Mannes lag verlassen am Ufer. Ein Großaufgebot von Rettungskräften war an der Suche nach dem Vermissten beteiligt. Der 32-Jährige wurde am Freitag schließlich tot aus dem See geborgen. Die Kriminalpolizei ermittelt, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

dpa