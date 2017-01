Markkleeberg. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) sieht den von der Deutschen Bahn im Equipagenweg geplanten Tunnel kritisch (die LVZ berichtete) und schlägt eine wesentlich breitere Variante mit 7,85 Meter vor. Bei der im laufenden Planfeststellungsverfahren befindlichen Ausführung mit 4,80 Meter Breite seien erhebliche Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern vorprogrammiert.

„Das vorgesehene Tunnelbauwerk entspricht nicht den Anforderungen an eine sichere Gestaltung und zukunftsfähige Linienführung“, erklärte gestern ADFC-Vorsitzender Christoph Waack. Schon jetzt nutzten täglich bis zu 10 000 Radler und sehr viele Fußgänger den Bahnübergang auf dem Weg zwischen Leipzig und Markkleeberg, insbesondere von und zum Cospudener See. Der von der Bahn geplante Tunnel mit einem drei Meter breiten Radweg für beide Richtungen und einem 1,80 Meter breiten Fußweg, beides erheblich verschwenkt und mit einem Gefälle beziehungsweise einer Steigung, würden nicht ausreichen.

„Damit werden amtliche Zielstellungen für eine angemessene Dimensionierung sprichwörtlich untergraben“, sagte Waack. Die Festlegung der Breiten beruhe nicht auf sachgerechten Abwägungskriterien. „Wir sehen schon jetzt, dass es durch das Gefälle, aber auch die zweifache Kreuzung von Rad- und Fußverkehr an den Ein- und Ausfahrten zu vielen Konflikten kommen wird“, so Waack. Neben Kinderrädern werde die Unterführung mit Renn- und Lastenrädern sowie Rädern mit Anhängern genutzt. „Den damit verbundenen Gefahren muss auch mit Blick auf die Fußgänger begegnet werden“, forderte der ADFC-Chef.

Waack schlägt eine Aufweitung des Tunnels vor: mit zwei, jeweils mindestens 2,30 Meter breiten Richtungsradwegen und einem mindestens 2,50 Meter breiten Fußweg. Mit entsprechenden Sicherheitsbereichen ergebe dies eine Tunnelbreite von 7,85 Meter. Außerdem sollten die Rad- und Fußwege an den Ein- und Ausfahrten getauscht, die Radwege statt westlich östlich angeordnet werden. Des Weiteren regt er an, im ebenerdigen Bereich des Equipagenweges eine Fahrradstraße anzulegen. Kritik übt Waack am Verfahren: „Wir hatten bereits kurz nach der Präsentation des Entwurfs am 6. Februar 2016 eine erste Stellungnahme eingereicht, die aber keine Berücksichtigung fand.“ Die Stadt Markkleeberg und die Bahn „ersucht“ er, „ein zukunftsfähiges Kreuzungsbauwerk zu errichten und nicht sehenden Auges einen neuen Unfallschwerpunkt zu schaffen.“

Die Umsetzung dürfte vor allem eine Frage der Kosten sein. Vor einem Jahr hatten die Planer im Lindensaal erklärt, dass sämtliche großen Ver- und Entsorgungsleitungen für Markkleeberg durch den Equipagenweg führen und diese wegen der zu erwartenden hohen Kosten nicht angefasst werden dürften.

Von Ulrike Witt