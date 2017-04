Grosspösna. Wenn sich wie am Mittwoch der „Landesfachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Freistaates Sachsen“ trifft, geht es – berufsbedingt – oft um trockene Themen. So waren gestern bei der Frühjahrstagung des Vereins unter anderem „die Berichtigung und Fortschreibung von Personenstandseinträgen“ ein Thema. Wie gut, dass wenigstens das Ambiente dabei etwas feuchter war und stimmte. Denn die mehr als 40 Beamtinnen und Beamten trafen sich erstmals am Störmthaler See und besichtigten mit der Vineta mitten auf dem See zudem eines der wohl ausgefallensten Trauzimmer der Region.

Seit 2011 würden dort Trauungen durchgeführt, so die Gemeinde Großpösna. „Mittlerweile sind hier bereits über 200 Paare auf dem Wasser des Störmthaler Sees in den sicheren Hafen der Ehe geschippert“, so Standesbeamter und Hauptamtsleiter Daniel Strobel. In diesem Jahr seien knapp 60 Trauungen geplant, einige wenige Termine auch noch verfügbar. Die Vineta profitiere von dem Aus für Trauungen im Schloss Güldengossa. Dadurch seien mehr Termine dort möglich geworden.

Von Jörg ter Vehn