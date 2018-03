Aerobic, Bauchtanz und Wirbelsäulentraining

. So startet am 24. September in der VHS-Geschäftsstelle Markkleeberg, Kirschallee 1, Zimmer 306, die Reihe Mix-Aerobic. Im Unterricht, der über zehn Wochen donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr läuft, erarbeite eine geschulte Trainerin eine Kombination, die neben Kreislauftraining die Bein- und Gesäßmuskulatur kräftige und die Koordination verbessere, so der Veranstalter.

Zu orientalischen Rhythmen gekonnt die Hüften kreisen lassen, das lernen Frauen jeder Alters- und Gewichtsklasse ab 30. September mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr in der Physiotherapie Hirsekorn, Städtelner Straße 54 (Marktkauf). Mitzubringen sind bequeme Kleidung, Gymnastikschuhe und ein großes Tuch.

Rückenschmerzen belasten viele Menschen in ihrem Alltag. Wirbelsäulengymnastik kann helfen, das meint zumindest die VHS und empfiehlt ein Aktivprogramm ab dem 30. September. Zehn Wochen lang können Leidgeplagte mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr im VHS-Gebäude in der Kirschallee 1 trainieren.

Informationen erhalten Interessierte unter 0341 3502635. Unter dieser Nummer sind auch Anmeldungen möglich.

Ulrike Witt