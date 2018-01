“Alte Dame“ hängt in den Seilen

Grosspösna. Zum Tüv müssen auch Fahrgastschiffe. Nur fällt die Prüfung dort nicht so häufig an, wie bei Personenkraftwagen. Alle fünf Jahre ist eine große Inspektion bei den Schiffen vorgesehen – was dann jedesmal ein wenig aufwändig werden kann.

So musste am Mittwochvormittag ein 250-Tonnen-Spezialkran in den Hafen Zöbigker am Cospudener See anrücken, um die MS Neuseenland an den Haken zu nehmen und an Land zur Durchsicht befördern zu können. Die 20 Tonnen schwere „alte Dame“, die als Hafenbarkasse 1958 auf der Jastram-Werft in Hamburg gebaut wurde, wurde 2003 vom Schiffsdepot Markkleeberg erworben, in Berlin für 36 Passagiere umgebaut und fährt seitdem als Charterschiff auf dem See. Beliebt sind unter anderem der Rum- und der Whiskeytörn. An Bord kann aber auch geheiratet werden.

Von -tv