Grosspösna

Auf der Magdeborner Halbinsel sind die Arbeiten seit dieser Woche in vollem Gang. Mitarbeiter der Hoff Straßen- und Tiefbau GmbH aus Ostrau heben das Straßenbett für die Wendeschleife samt Haltepunkt aus und bereiten den Untergrund für das Pflaster und den Asphalt vor. Ende der Woche werden die Borde gesetzt, nächste Woche folgt der Straßenbelag. Anfang Dezember soll alles fertig sein.

„Dann kann in der kommenden Saison der Bus auch wieder nahe des Vineta-Bistros die Haltestelle anfahren“, freut sich Großpösnas Hauptamtsleiter Daniel Strobel. Denn das war zuletzt nicht mehr möglich. Weil es keine Wendemöglichkeit gab und sich ein kurzes Stück Fahrstrecke über den touristischen und sonst für den Kfz-Verkehr gesperrten Rundweg als zu risikoreich für die vielen Fußgänger und Radfahrer erwies, wurde die Haltestelle an die Hafenstraße verlegt. Das war aber ein unattraktiver Standort für potenzielle Seebesucher.

Preise sind gestiegen

Entsprechend groß war die Dringlichkeit, für eine Lösung zu sorgen. Der Freistaat folgte einem Antrag der Gemeinde zur Förderung des Baus einer Buswendeschleife. Über das sogenannte Leader-Programm erhält die Gemeinde für das circa 69 000 Euro teure Vorhaben rund 42 000 Euro Fördermittel. Dass damit die übliche 80-prozentige Förderung nicht ausgeschöpft wird, liegt an den im Ausschreibungsverfahren erzielten Kosten, die 16 500 Euro höher lagen als ursprünglich berechnet. Der Förderantrag bezog sich aber auf die erste Berechnung. „Weil das so wichtig ist, beißen wir in den sauren Apfel und tragen selbst die Mehrkosten. Über die Förderung sind wir dennoch sehr froh“, sagte der zuständige Mitarbeiter Lutz Wenzel aus dem Bauamt.

Umkomplizierte Weiterfahrt

Wenn dann im kommenden Frühjahr die neue Tourismus-Saison beginnt, wird die Buslinie 106 von Markkleeberg nach Böhlen wieder Haltestellen am Markkleeberger und Störmthaler See bedienen. Letzterer ist dann durch einen Haltepunkt in Störmthal selbst sowie mit Stopps bei Lagovida und nahe des Vineta-Bistros mit dem Bus erreichbar. Dank der neuen Haltestelle mit Wendeschleife auf der Magdeborner Halbinsel steht dann auch einer unkomplizierten Weiterfahrt Richtung Böhlen nichts mehr im Wege.

Von Olaf Barth