Mit den wärmeren Temperaturen zieht auch wieder Kultur in die Markranstädter St. Laurentiuskirche. Neben dem Markranstädter Musiksommer, der am 13. Mai startet, sind das auch Ausstellungen. Die stehen in der Kirche dreimal im Jahr an, unter dem Motto „Kunst-Volle-Augen-Blicke“.