Auch für das Tauziehen gibt es einen Wanderpokal

Grosspösna. Es hatte schon ein bisschen was von einem Duell, als die beiden Freunde Robert Sommer und Benny Benndorf am Sonnabend mit ihren Teams beim Großpösnaer Gemeindefest im Tauziehen gegeneinander antraten. „Wir spielen ständig Tischtennis oder Badminton gegeneinander. Deswegen hatten wir die Schnappsidee, beim Gemeindefest mal Tauziehen auszuprobieren, damit der Benny mal eine Chance gegen mich hat“, feixte der 34-jährige Fußballer Robert Sommer vor Beginn des Wettbewerbes. Tatsächlich zogen die beiden Teams „Brigade Sommer“ und „Die Unglaublichen“ sich immer wieder gegenseitig über die Ziellinie, bis es schließlich im Finale zur Entscheidung kam.

Und so wurde den zahlreichen Besuchern in Großpösna in diesem Jahr mit dem Wettbewerb der starken Männer und Frauen ein besonderere Höhepunkt geboten. Daneben präsentierten sich wieder einmal zahlreiche Vereine aus der Region, von den Kampfsportlern über die Eisenbahnfreunde bis hin zum Oldtimerstammtisch mit vielen alten Motorrädern. Für die Kinder gab es ein buntes Programm mit Hüpfburg, Ponyreiten und Kremserfahrt. Auch konnten die Kleinen ein Auto bunt anmalen, dass die Feuerwehr am Sonntag bei einer Übung aufschneiden sollte. Doch was die jungen Gäste freute, sorgte bei so manchen Eltern für Stirnrunzeln – landete doch nicht wenig Farbe auf den Anziehsachen und sogar in Gesicht und Haaren des Nachwuchses.

Für Dirk Lindner vom Fußballverein SSV Großpösna war die Veranstaltung ein voller Erfolg. „Wir haben es endlich wieder geschafft, dass sich die Vereine aus der Region intensiv am Fest beteiligen“, sagte Lindner. Denn das Wort „Mein“ im Titel Gemeindefest werde nicht ohne Grund Groß geschrieben. „Es soll unser Fest der Vereine sein, auch wenn die Zusammenarbeit mit der Verwaltung super funktioniert“, sagt Dirk Lindner, der hofft, dass sich im kommenden Jahr noch mehr Vereine beteiligen werden. Zufrieden war auch Annegret Schrader von der Gemeinde Großpösna. „Wir hatten am Anfang ein bisschen Sorge wegen des Wetters. Aber dann ist schließlich noch die Sonne rausgekommen und es waren viele Leute da“, so Annegret Schrader.

Und im Finale beim Tauziehen gaben die beiden Teams noch mal alles. Im entscheidenden Durchgang schafften es Robert Sommer und sein Team schließlich noch einmal, ihre Gegner über die Linie zu ziehen. „Ich könnte glatt noch mal antreten“, sagte Sommer und legte zum Beweise noch ein paar Liegestützen bei der Siegerehrung hin. Als Preis gab es eine echte Flasche Champagner und einen Wanderpokal. Den wollen Sommer und seine Brigade im kommenden Jahr auf jeden Fall verteidigen.



