Markkleeberg

Darauf haben die kleinen und großen Fans der Miniatur-Bahnen sehnsüchtig gewartet: Am Wochenende wurde im Modellbaupark Auenhain die Saison mit dem traditionellen „Andampfen“ zünftig eröffnet.

„Bitte Platz nehmen“, lud Frank Wackernagel unzählige Male zu Fahrten mit der Dampf- oder Diesellok in seine Miniwelt. Deren Ruhm ist sogar bis nach Amerika gedrungen; unter den Fahrgästen war nämlich ein waschechter Amerikaner: Maximilian – Enkelsohn von Annelies Koch. „Tja, in Amerika gibt es nun mal keine Dampfloks – höchstens im Museum“, lachte die Markkleebergerin. „Hier kann er mal eine Dampflok in echt erleben.“ Das wollte auch Zoe (5) aus Zschepkau bei Wolfen. „Wir sind zum ersten Mal mit unserer Enkelin hier“, erzählte Dietmar Pelz aus Leipzig/ Seehausen. Längst nicht die einzigen Fahrgäste auf Premierenfahrt: Aus Leipzig Lindenau ist Enrico Grüne nach Auenhain gekommen: „Mal schauen, was mein Nachwuchs macht“, sagte er. Sohn David (15) ist seit Kurzem Vereinsmitglied. „Vorher war ich bei der Parkeisenbahn am Auensee. Aber hier kann ich noch mehr tüfteln und schrauben. Später will ich vielleicht mal bei der Bahn arbeiten“, blickt David in die nahe Zukunft. „Bei uns haben sich schon viele Schüler und Jugendliche engagiert, die dann technische Berufe erlernt haben“, erzählte Frank Wackernagel. Vielleicht gehört ja auch Nico Seyfarth bald zu ihnen. Zur Saisoneröffnung fungierte der 18-Jährige aus Kleinzschocher bereits als Lokführer. Selbstverständlich steuert er die kleine Bahn pünktlich über die Gleise.

Überhaupt ist man in Auenhain auf ungefähre Einhaltung des Fahrplans bedacht: „Heute wieder nur 17 Minuten verspätet“, weist ein Schild augenzwinkernd auf die große Bahn-Schwester hin. Dabei könnten die Auenhainer Bahn ruhig ein bisschen bummeln – so viel Spaß machen die Touren durch das Gelände mit Blick auf den See. Damit diese reibungslos ablaufen, wurde in den Wintermonaten in unzähligen Stunden das Streckennetz von Wildwuchs befreit und die Technik auf Vordermann gebracht, in Handarbeit. „Ich habe die neue Diesellok V 15 gebaut“, erzählt Wackernagel. „Gemeinsam haben wir die Dampflok überholt und die große Diesellok V 180 repariert. Letztere fährt im Jahr 1500 Kilometer, unsere Dampflok kommt immerhin auf 1000 Kilometer.“ Die Besucher wird das freuen. Vereinsmitglied Joachim Starke: „Wir haben nicht nur viele Stammbesucher aus der unmittelbaren Region, sondern auch viele Fahrgäste aus dem weiteren Umland.“

Von Ingrid Hildebrandt