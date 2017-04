Leipzig. Nach einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und einem Zugbegleiter in der S-Bahn zwischen Böhlen und Markkleeberg sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, den 28. März, in der Linie S5. Laut Behörde wurde ein Mann gegen 8.30 Uhr nach der Fahrkartenkontrolle des Zuges verwiesen. Als er sich weigerte, unterstützten andere Reisende den Schaffner. Am Stopp Markkleeberg-Nord verließ der Mann schließlich die S-Bahn.

Die Bundespolizei sucht Zeugen des Geschehens. Wer den Vorfall beobachtet oder den Zugbegleiter unterstützt hat, meldet sich telefonisch bei den Beamten unter der Nummer (0341) 99 79 90.

jhz