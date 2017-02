Zwenkau. Anerkennung für Robert Lange: Der Chef der Tauchbasis am Zwenkauer See wurde auf der Messe Boot in Düsseldorf für sein „hervorragendes Engagement“ von der Tauchlehrerorganisation PADI (Professional Association of Diving Instructors) geehrt.

„Ich freue mich riesig. Zeigt es doch, dass unser Tun am Zwenkauer See auf dem deutschen Markt gesehen und sehr wohlwollend betrachtet wird“, erklärte der 39-Jährige diese Woche im Rathaus. Bürgermeister Holger Schulz (CDU) hatte Lange eingeladen. „Der Erfolg spricht für sich. Es ist ziemlich genau zwei Jahre her, dass wir beide auf der Beach & Boat in Leipzig die Absichtserklärung für die Tauchbasis unterzeichnet haben“, erinnerte sich der Rathauschef.

Im Februar 2016 hatte Lange mit Unterstützung von Stadt und Sächsischer Seebad Zwenkau (SSZ) die ersten Container am Technischen Hafen aufgestellt, im Sommer die Genehmigung vom Tagebausanierer LMBV erhalten und im August schließlich die Tauchbasis eröffnet. Seither hat Langes Team schon mehr als 500 Taucher aus ganz Deutschland, Kanada, Tschechien und der Schweiz betreut. Und täglich gingen neue Anmeldungen für Kurse ein, erzählte er stolz.

Den PADI-Preis sieht Lange als Anerkennung für seine neun Mitarbeiter. Schließlich würden die Tauchschüler regelmäßig von PADI nach ihrer Zufriedenheit befragt. „Offensichtlich leisten wir gute Arbeit“, meinte Lange strahlend. Und er hat schon die nächsten Pläne, will dieses Jahr unter anderem Bootstauchgänge anbieten.



