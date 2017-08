Awo-Erzieher erhalten mehr Gehalt

Grosspösna. Das pädagogische Personal in den Awo-Kindereinrichtungen in Großpösna erhält ab September und ab Januar noch mal jeweils fünf Prozent Lohn mehr. Die Gemeinde Großpösna will damit verhindern, dass der Arbeiterwohlfahrt die Erzieherinnen zu anderen Arbeitgebern weglaufen.

Als erste Kommune im Umkreis von Leipzig hat die Gemeinde den Aufschlag nun beschlossen, einstimmig waren die Gemeinderäte am Montagabend dafür. Sie hatten bereits eine Lohnerhöhung um zehn Prozent in 2015/2016 gebilligt. Aber danach war durch eine Tariferhöhung im Öffentlichen Dienst die Schere zum Awo-Gehalt wieder aufgeklafft. In Großpösna werden vier Einrichtungen, die Kitas Wirbelwind, Hummelburg und Knirpsenland sowie der Hort Regenbogen, von der Arbeiterwohlfahrt betrieben.

„Wir denken, wir haben keine andere Wahl“, erklärte Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) den Räten. Nicht zuletzt durch die tolle Entwicklung Leipzigs sei der Markt für Erzieher leergefegt, der Betrieb in Großpösna mitunter auch nur durch einen externen Dienstleister abzusichern gewesen. Von den Anhebungen jetzt sollten vor allem Berufsneulinge profitieren, so die Bürgermeisterin. Sie machte keinen Hehl daraus, dass sie die Lohnsituation bei den Kitas im öffentlichen Dienst gerade beim Führungspersonal für unangemessen hält. So bekomme eine Kitaleiterin mehr Gehalt, als etwa die verantwortliche Kämmerin einer größeren Gemeinde.

Bei den Kitas drohe ein Missstand beim Personal, warnte auch Gemeinderat Jörg-Achim Weber (CDU). „In Leipzig macht derzeit jede Monat eine neue Kita auf“, sagte er. Alle benötigten Personal. Man fasse sich an den Kopf, dass ausgerechnet die SPD- und gewerkschaftsnahe Awo bislang soweit unter dem öffentlichen Tarif gezahlt habe.

Horst Schreiber (FDP) fragte, ob dann nicht auch die Elternbeiträge für die Kitas wieder erhöht werden müssten. Lantzsch erklärte, die Gebühren könnten nur im Nachgang nach Vorliegen der Kosten angepasst werden. 2013 sei dies zuletzt geschehen. Insgesamt sei die Situation angesichts ständig steigender Ausgaben aber nicht zufriedenstellend. Lantzsch: „Ich denke, hier muss der Freistaat mehr mitmachen.“

Von Jörg ter Vehn