Markkleeberg

„Gibt’ s irgendwo noch Stühle?“ Das wurde zur spannendsten Frage des Eröffnungskonzertes der Sommertöne am Sonntagnachmittag in der Kirchenruine Wachau. Das von der Sparkasse Leipzig präsentierte Festival sorgte für lange Schlangen an der Abendkasse und ein volles Kirchenschiff unter freiem Himmel.

Rund 200 Zuhörer feierten den Beginn der 13. Saison, deren Motto „Wochenend’ und Sonnenschein“ bereits die Rahmenbedingungen treffsicher beschreibt. Doch es war die sommerlich schwebende Konzertatmosphäre, die das Publikum ausgelassen applaudieren ließ. Trompeter Joachim Karl Schäfer und sein Ensemble „Die Dresdner Bach-Solisten“ zauberten virtuos mit Leichtigkeit und interpretatorischer Reife Werke von Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach und anderen, die teilweise in bislang noch nicht gehörter Besetzung erklangen.

Musiker spielen mit Singvögeln um die Wette

Aufgefangen wurden die Töne von den zahlreichen Singvögeln, die in den Wipfeln der Bäume und auf dem Mauerwerk sitzend, die barocken Meisterwerke verzierten und die Sommertöne durch die Lüfte trugen. Die Musiker hätten nach dem zweistündigen Programm gern von vorn beginnen können. Sie bedankten sich bei den Gästen mit Bachs Choral „Jesu meine Freude“.

Dieser Festivalstart macht neugierig auf mehr. Bis zum 24. Juni sind die Sommertöne in Schlössern und Kirchen der Landkreise Nordsachsen und Leipzig zu erleben. Solisten des Gewandhausorchesters laden in Kooperation mit den Lindensaalkonzerten am Sonntag unter dem Motto „Fiddling, fishing and fooling“ zum vierten Sommertönekonzert in den Markkleeberger Lindensaal ein.

Karten und Infos gibt es unter www.sommertoene.de

Von Hannah Tewes