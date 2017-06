Markkleeberg. Die zweite Bärenherz Sommernacht steigt in diesem Jahr im Kees’schen Park von Markkleeberg, in unmittelbarer Nähe zum Kinderhospiz Bärenherz Leipzig. Wie Ulrike Herkner, die Geschäftsführerin des zum Hospiz gehörenden Vereins mitteilte, finde die Benefiz-Veranstaltung am Samstag, dem 17. Juni, ab 18 Uhr, statt. Der Kartenverkauf habe bereits begonnen, so Herkner.

Alle diejenigen, die eine besondere Sommerparty feiern und gleichzeitig einen guten Beitrag leisten möchten, könnten Karten für das Charity-Event kaufen, meint sie. Diese seien erhältlich über das Marriott Hotel per E-Mail an elke.saglam@marriotthotels.com. Der Einzelkartenpreis betrage inclusive Mehrwertsteuer 95 Euro. „Es können auch ganze Zehnertische für 950 Euro gebucht werden, die dann auf Wunsch mit einem Logo gekennzeichnet werden“, wirbt sie.

Ein besonderer Höhepunkt der 2. Bärenherz Sommernacht werde die Kunstauktion zugunsten des Kinderhospizes sein. „Dabei werden Gemälde, Zeichnungen und Grafiken bekannter Leipziger Künstler versteigert – der Erlös geht in voller Höhe an Bärenherz“, so Herkner. Auch eine Tombola mit wertvollen Sachpreisen und Gutscheinen stehe unter dem Benefizcharakter. Weiterhin erwarte die Gäste Live-Musik von der Leipziger Party-Band Jamtonic sowie ein exquisites Barbecue.

Eine Reihe namhafter Partner von der Deutschen Bank bis zur Leipziger Messe habe wie schon im Vorjahr bei Planung, Vorbereitung und Umsetzung der Sommernacht geholfen, dankt Herkner.

Von lvz