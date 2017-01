Markkleeberg. Winterbedingt herrscht derzeit Baustopp rund um den Bahnhof Gaschwitz. Erst im März wird die Deutsche Bahn den Ausbau der Gleisanlagen und den Neubau der Eisenbahnbrücke im Zuge der Sachsen-Franken-Magistrale fortsetzen. Das teilte jetzt DB-Projektleiter Matthias Sieber mit.

„Die Bautätigkeit wird im Frühjahr recht umfangreich. Der Unterbau muss für Geschwindigkeiten bis 160 Stundenkilometer ausgelegt werden. Die Gleisabstände sind nach den jetzt geltenden Vorschriften zu verändern, die Entwässerung und die Oberleitungen neu zu bauen“, erklärte er. Parallel werde ein neuer Personentunnel zum künftigen Mittelbahnsteig angelegt. „Der noch in Nutzung befindliche liegt seit dem Verkauf des Bahnhofsgebäudes auf Privatgrund. Deshalb wird der neue ein kleines Stück südlicher entstehen“, erläuterte Sieber.

Für die Anwohner bedeuteten die intensiven Bauarbeiten ab Frühjahr mehr Lärm. „Auch wenn hauptsächlich am Tag gebaut wird. Bei den Gründungsarbeiten für die Oberleitungsmasten lässt sich das leider nicht verhindern“, sagte Sieber. Diese hatten im Herbst begonnen, wurden wegen des Wintereinbruchs Anfang Januar unterbrochen.

Ruhe herrscht jetzt auch in der Straße „Neue Harth“. Dort sollen nach dem Abriss der alten maroden Eisenbahnbrücke zwei neue entstehen – „die östliche in diesem Jahr, die westliche in 2018“, so Sieber. Derzeit rollten die Züge über eine Behelfsbrücke auf der westlichen Umfahrung. „Ab März wird wieder gebaut, schließlich soll die östliche Brücke im Oktober fertig sein“, kündigte der Projektleiter an. Komplett abgeschlossen wird der Umbau in Gaschwitz erst 2019.

Wer Fragen zum Bau hat, kann jeden zweiten Freitag im Monat zwischen 10 und 12 Uhr die Sprechstunde der Deutschen Bahn in der Orangerie Gaschwitz, Hauptstraße 315, nutzen.

Von Ulrike Witt