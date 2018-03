Baumaßnahmen erfolgen in drei Phasen

Großpösna. Wenn das Wetter mitspielt, geht es in der nächsten Woche im nördlichen Teil der Dorfstraße in Störmthal in drei Phasen weiter mit der Sanierung. Die Informationsveranstaltung zur größten Straßenbaumaßnahme in der Gemeinde Großpösna überhaupt stieß am Montag in der Sporthalle auf reges Interesse.

„Die Zitterpartie ist überstanden“, freute sich Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch erleichtert im Februar, als der Gemeinderat die Bauleistungen vergeben hatte. Vorausgegangen waren lange Verhandlungen mit dem Freistaat und dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). „Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,93 Millionen Euro, davon entfallen 1,7 Millionen auf die Baukosten“, informierte Matthias Rensen vom Management Störmthaler See. Die bereits abgeschlossenen Bauabschnitte kosteten 838 000 Euro. Ein Teil der Eigenmittel stammt aus der sogenannten Einstandspflicht – die Umstufung von einer Staats- zu einer Gemeindestraße 2015 ging mit einer Ausgleichszahlung einher.

„Die Fragen der Anlieger konnten umfänglich beantwortet werden“, sagt Rensen, der die Verkehrsführung während der Bauzeit vorgestellt hat. So müssen Busse die Ortslage während der gesamten Bauzeit umfahren.

Am nächsten Montag soll mit dem ersten Bauabschnitt vom neu gebauten Straßenanschluss Dechwitzer Straße bis zum Knoten südlich der Kreuzung Bäckergasse/Güldengossaer Weg begonnen werden. Am 18. Mai soll hier alles fertig sein.

Der zweite Abschnitt beginnt unterhalb der Kreuzung Bäckergasse/Güldengossaer Weg, verläuft in südliche Richtung und schließt den Kreuzungsbereich Rosengang/Rödgener Straße ein. Dafür ist der Zeitraum vom 22. Mai bis 14. September vorgesehen.

Von Mitte September an sind drei Monate für den dritten Abschnitt eingeplant. Er beginnt nach der Kreuzung Rosengang/Rödgener Straße, erstreckt sich bis zur Konsumgasse und schließt an die bereits 2016 neu gebaute Straße an.

Zahlreiche Einwohner und Anlieger nutzen das Angebot, mit ihrer Mailadresse in einen Verteiler aufgenommen zu werden, über den sie kurzfristig und gezielt über Details und unvorhergesehene Sachlagen im Bauablauf informiert werden können.

Fragen sind unter per Mail an dorfstraße@grosspoesna.de möglich. Weitere Infos liefert die Gemeinde im Bürgerservice ihrer Webseite www.grosspoesna.de.

Von Gislinde Redepenning