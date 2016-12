Markkleeberg. Sein Tod kam für alle überraschend nur wenige Wochen nach seinem 56. Geburtstag: Dr. Thomas Voigt, seit 1990 Beigeordneter/Dezernent erst in den Landratsämtern Borna, Borna/Geithain und Leipziger Land und seit 2008 auch im Landkreis Leipzig, starb in der Nacht zu Freitag. Der Tod sei „völlig unerwartet“ gekommen, so Landrat Henry Graichen. „Es dürfte für uns alle ein großer Schock sein, den wir erst noch verarbeiten müssen“, informierten er und sein Stellvertreter Gerald Lehne die Mitarbeiter im Landratsamt.

Voigt, ein ausgebildeter Lehrer, hatte die Geschäftsbereiche Kultus/Soziales und später auch Finanzen inne, war weit über die Region hinaus auch für sein Engagement für den Öffentlichen Personennahverkehr bekannt, bekleidete dabei einige Ämter und Funktionen. In sein riesiges Ressort fiel auch das Ausländeramt, weshalb Voigt angesichts der Flüchtlingswelle gerade in diesem und im vorigen Jahr bei vielen Einwohnerveranstaltungen die Situation zu erklären und entspannen versuchte. Voigt, als Sportsmann viel mit dem Fahrrad unterwegs, wohnte in Markkleeberg, war geschieden, neu liiert, hinterlässt zwei erwachsene Kinder.

Voigt war „energiegeladen und präsent“, lobte ihn der Landrat. „Er hat seine Arbeit und Überzeugungen immer gradlinig mit großem Wissen und Humor vertreten. Dass diese treibende und prägende Kraft jetzt fehlen wird, ist im Moment noch unvorstellbar. Unsere Gedanken und Mitgefühl gelten jetzt vor allem seiner Familie und den Angehörigen.“



Von Jörg ter Vehn