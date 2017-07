Belantis liegt werbetechnisch jetzt in Berlin

Leipzig/Zwenkau. Frechheit siegt – gerade in der Werbung. Das weiß auch der Freizeitpark Belantis, der gerade in der Hauptstadt mit einer ungewöhnlichen Werbekampagne für Aufsehen sorgt.

Mit dem Slogan „Belantis – Berlins neuer Freizeitpark“ ist seit voriger Woche großflächig die Stadt zugeklebt. „Wir haben 700 Plakate über die ganze Stadt verteilt“, weiß André Hoffmann von der Agentur Westend, die für Belantis die Promotion organisiert.

Kein Wunder, dass etwa die Berliner Medien die Steilvorlage aus Sachsen aufgreifen, ihre Witzchen damit machen. Die Berliner Zeitung etwa freut sich, dass Berlin nun nicht mehr nur die coolste, freundlichste, sauberste, sympathischste und allerschönste Stadt Europas sei, sondern nun auch die größte Stadt der Welt. Das Prädikat habe bislang Tokio mit einer Ausdehnung von 100 Kilometern gehabt, frotzelt die Zeitung. Bis zum Freizeitpark Belantis seien es vom Alex genau 160,23 Kilometer Luftlinie...

„Leipzig ist das neue Berlin“ meint dagegen die Berliner Morgenpost und spielt mit einem Slogan amerikanischer Medien: „Leipzig – the better Berlin“. Werbung mogele sich ja meist ein Stück an der Realität vorbei, meint das Blatt. Belantis befinde sich weder in Berlin, noch sei der Park neu. Entsprechend gebe es auch in den sozialen Netzwerken Verwirrung. „Wie konnte denn im Großstadtdschungel eine komplette Abenteuerlandschaft entstehen, ohne dass es jemand bemerkt hat?“, heißt es etwa.

Der Erfolg scheint den Werbeleuten jedoch Recht zu geben für die freche Kampagne. „Seit dem Beginn haben sich die Zugriffe aus dem Raum Berlin auf unserer Homepage verzehnfacht“, erklärt Hoffmann. Über die Seite verkauft Belantis auch seine Tickets. Der meiste Umsatz werde dort zur Zeit aus dem Raum Berlin gemacht, weiß er.

Der Großraum Berlin hat mehrere Millionen Einwohner, aber keinen eigenen Freizeitpark. KiIometermäßig ist Belantis der nächstliegende, noch vor dem Heidepark Soltau und dem Hansa Park nahe Lübeck. Belantis-Chef Erwin Linnenbach nimmt Kritik der leicht irreführenden Werbung daher gelassen. Die Reaktionen zeigten doch, dass der Ansatz einer leicht provokanten Werbebotschaft richtig war, um Aufmerksamkeit zu erregen, meint er. In Berlin sei eine riesige Reizüberflutung an der Tagesordnung. Da könne eine gewisse Übertreibung ein probates künstlerisches Mittel sein. Linnenbach: „Bereits zu Kaisers Zeiten gab es die Aussage, dass Usedom ‚Berlins Badewanne‘ sei, obwohl sie bekanntlich ebenfalls nicht in Berlin verortet ist.“



Von Jörg ter Vehn