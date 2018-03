Bentley in Markkleeberg gestohlen: Dieb erst vor kurzem aus Haft entlassen

Markkleeberg . Auffällige Beute: Ein gestohlener Luxuswagen der Marke Bentley ist zwei Tage nach seinem Verschwinden in Zwenkau in Markkleeberg wieder aufgetaucht. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Donnerstag berichtete, ging den Beamten auch noch der mutmaßliche Dieb ins Netz. Der 20-Jährige sei erst im Dezember aus der Haft entlassen worden. Der Wert des Bentley war mit 240.000 Euro angegeben worden.

Während der Kontrolle sei ein anderes Autos vorbeigefahren, dessen Fahrer der 20-Jährige ein Zeichen gegeben habe, hieß es weiter. Auch dieser Wagen stellte sich später als gestohlen heraus. Die Polizei nahm den 29 Jahre alten Fahrer vorläufig fest. Bei Wohnungsdurchsuchungen der beiden Männer wurde weiteres Diebesgut gefunden. Der 20-Jährige kam erneut in Untersuchungshaft.

LVZ