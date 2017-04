Zwenkau. Kriminalitätstechnisch ist Zwenkau ein relativ sicherer Hafen. Das hat Leipzigs Polizeipräsident Bernd Merbitz am Mittwochabend beim öffentlichen CDU-Stammtisch im „Schützenhaus“ verkündet. „Ihr habt keinen Grund zum Jammern. Im Vergleich zu anderen Städten herrscht hier noch heile Welt“, meinte er angesichts der heute erscheinenden Kriminalitätsstatistik 2016.

Während die Zahl der Straftaten in der Stadt Leipzig gegenüber dem Vorjahr um 20,4 Prozent gestiegen ist, sei die Zahl im Landkreis Leipzig rückläufig. Im Revierbereich Borna, zu dem Zwenkau gehört, habe es im vergangenen Jahr insgesamt 5829 Straftaten gegeben. Jeder zweite Fall sei bislang aufgeklärt worden, sagte Merbitz. Was erst mal nicht viel klinge, aber weit besser sei als die Aufklärungsquote in Leipzig.

In Zwenkau und den Ortsteilen wurden im Jahr 2016 laut Merbitz insgesamt 410 Straftaten angezeigt, im Jahr zuvor waren es 398 gewesen. Der höchste Wert mit 666 gemeldeten Straftaten stammt übrigens aus dem Jahr 2012. Die Masse der Straftaten waren 2016 mit 214 Diebstähle. Hier sei ein leichter Anstieg zu verzeichnen, so der Polizeipräsident.

Konkret wurden neun Autos entwendet, 37 Diebstähle in und aus Fahrzeugen begangen. Verdoppelt hat sich die Zahl der Ladendiebstähle von sieben auf 14. Sachbeschädigungen wurden 50 registriert, im Jahr davor 33. Einen Anstieg gab es auch bei den Wohnungseinbrüchen von sechs auf elf, bei den Gewaltdelikten von 34 auf 46, bei Körperverletzungen von 22 auf 32 und bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Hier sei ein Plus von 300 Prozent, von einer auf vier, zu verzeichnen. Halbiert hat sich die Zahl der Rauschgiftdelikte – von sechs auf drei.

Aufgeklärt wurden in Zwenkau im vergangenen Jahr nur 39,5 Prozent der Fälle. „Das ist kein abschließendes Ergebnis. Manches dauert einfach länger“, betonte Merbitz. Hilfreich sei, das sich immer mehr Bürger als Zeugen zur Verfügung stellen würden. „Der Trend ist erfreulich. Das war noch vor Jahren ganz anders“, so Merbitz.

Von Ulrike Witt