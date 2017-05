Markkleeberg. Die Dresdner Ministerien für Wirtschaft und Kultus sowie die Landesagentur für Arbeit haben die im Ortsteil Zöbigker ansässige Firma Holl jetzt für ihr Engagement bei der größten sächsischen Berufsorientierungsinitiative „Schau rein!“ geehrt. Das mittelständische metallverarbeitende Unternehmen sei ein gutes Beispiel für sehr frühzeitige Berufsorientierung und Fachkräftesicherung, betonte Landrat Henry Graichen (CDU), der die Urkunde diese Woche stellvertretend überreichte.

Geschäftsführerin Ines Rathmann knüpft bereits zu Grundschulklassen erste Kontakte, läd die Kinder in ihre Firma ein. Seit mehreren Jahren beteiligt sich die Firma Holl erfolgreich an der „Woche der offenen Unternehmen in Sachsen“ sowie am Girls’ – und Boys’-Day. Außerdem können Lehrer in den Ferien ein Praktikum absolvieren, um selbst Erfahrungen sammeln und weitergeben zu können. Praktika für ältere Schüler und Studenten runden das Angebot bei Holl ab. Und selbst im Chefsessel kann der Nachwuchs, initiiert vom Bundesverband Junger Unternehmer, hier schon mal Platz nehmen.

Allein 40 Unternehmen aus dem Landkreis Leipzig hatten sich dieses Jahr an der einwöchigen „Schau rein!“-Aktion im März beteiligt. 385 Schüler aus 26 Schulen nutzten das Angebot, tauschten Klassenzimmer gegen Industrie-, Handwerks- oder auch Landwirtschaftsbetriebe. uw

Von Ulrike Witt