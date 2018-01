Beschlossen: Steuersparmodell für Sporteinrichtungen

Markkleeberg. Um die finanzielle Belastung durch ihre Sporthallen und -plätze zu reduzieren, gründet die Stadt Markkleeberg rückwirkend zum 1. Januar 2016 einen Betrieb gewerblicher Art (BgA). Das hat der Stadtrat am Mittwochabend im Lindensaal beschlossen.

„Der Betrieb der Dreifelder-Halle in der Städtelner Straße kostet uns jährlich 99 000 Euro. Unsere Einnahmen, die wir allein durch die entgeltpflichtige Nutzung der Vereine haben, liegen gerade mal bei 10 000 Euro. Der Betrieb gewerblicher Art ist für uns, wie für viele andere Kommunen, ein reines Steuersparmodell“, erklärte Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD). Für die Nutzer ändere sich nichts. „Nur für die Stadtverwaltung: Wir geben künftig eine Steuererklärung ans Finanzamt Grimma“, fügte er hinzu. Richtig zum Tragen käme der BgA bei Investitionen wie der anstehenden Sanierung der Dreifelder-Halle: „Da können wir gleich 90 000 Euro sparen.“

Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dieter Bormann, sah die Ersparnis schrumpfen. Schließlich müsse wie bei jedem Unternehmen ein Betriebsleiter eingesetzt werden. „Nein, das ist hier nicht der Fall. Der BgA ist ein Regiebetrieb, kein Tochterunternehmen der Stadt Markkleeberg“, erläuterte Kämmerin Solveig Beutling. Sie beruhigte auch CDU-Stadtrat Andreas Hesse, den die rückwirkende Gründung stutzig machte. „Das ist möglich, weil für 2016 noch kein Steuerabschluss vorliegt“, so Beutling.

Langfristig müssen sich die Vereine wohl trotz Steuersparmodell auf höhere Nutzungsentgelte für Sporthallen und -plätze einstellen. „Markkleeberg legt aktuell nur zehn Prozent der Betriebskosten auf die Vereine um, andere Kommunen bis zu 25 Prozent“, so Schütze gestern im Nachgang. Angesichts der Kritik der Vereine am Zustand der Sporteinrichtungen, zuletzt von den Kickers, rechnete er vor: „Der Kunstrasenplatz am Gymnasium kostet mit Flutlicht vier Euro pro Stunde, andere Städte nehmen bei gleicher Leistung 20 Euro.“ Daher sei es nicht auszuschließen, dass die Nutzungsentgelte „mal wieder steigen“. Konkrete Pläne gebe es aber nicht.

Von Ulrike Witt