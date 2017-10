Blitzer in Großpösna aufgestellt

Grosspösna. Autofahrer aufgepasst: Kurz hinterm Ortseingang Großpösna aus Richtung Grimma kommend wird derzeit auf der S 38 (Grimmaische Straße) ein Blitzer aufgebaut. Noch ist das Gerät nicht in Betrieb. Das zuständige Landratsamt kündigt jedoch an, dass der Apparat in den nächsten zwei Wochen seine Arbeit aufnehmen soll.

„Hintergrund für die Installation der stationären Anlage sind Bürgerbeschwerden über die Nichteinhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sowie eine Anfrage der Gemeinde Großpösna“, erläutert Kreissprecherin Brigitte Laux. Anschließend habe die Verkehrsüberwachung mit mobiler Messtechnik ergeben, „dass tatsächlich Geschwindigkeitsüberschreitungen in Größenordnungen feststellbar sind“. Die Grimmaische Straße ist die klassische Durchfahrtstraße in Großpösna, auch für Fahrzeuge, die aus Richtung A 14 kommen.

Mit der stationären Anlage solle nun geprüft werden, ob mit einer dauerhaften Überwachung die gefahrenen Geschwindigkeiten spürbar herabgesetzt werden können, „bevor anderweitige Maßnahmen durchgeführt werden müssten“, so Laux. Konkreteres dazu sagte sie nicht.

Die neue Anlage sei bereits geeicht, aber es seien noch nicht alle technischen Voraussetzungen vorhanden, erklärte die Sprecherin.

