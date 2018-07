Cröbern

IAuf der Deponie in Cröbern hat am Sonntagvormittag eine Förderanlage mit Gummiteilen gebrannt. Der Notruf ging gegen 10.30 Uhr ein. Das Brandzentrum befand sich in Höhe des Werkufers 3. Zunächst hieß es noch, eine Sortieranlage und eine angrenzende Freifläche habe in Flammen gestanden.

Eine dicke schwarze Rauchsäule war kilometerweit vom Ostufer des Störmthaler Sees und der A 38 zu beobachten. Die Feuerwehr löschte vor Ort mit einem Großaufgebot. Beteiligt waren Brandschützer aus Großpösna, Störmthal, Espenhain, Güldengossa, Borna und Elstertrebnitz. Eine Dreiviertelstunde nach Brandausbruch was das Feuer erstickt und auch die Rauchsäule wieder verschwunden. Derzeit nimmt die Feuerwehr noch Luftmessungen vor. Menschen sind ersten Angaben zufolge nicht verletzt worden.

Rauchwolke über dem Störmthaler See. Quelle: Angelika Oswald

Von mro/kh