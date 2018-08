Böhlen/Großdeuben

Ein brennender Renault Laguna auf der Brücke in Großdeuben bei Böhlen hat am frühen Montagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 2 in Richtung Zwenkau geführt. Ebenso staute sich der Verkehr, so Augenzeugen, auch auf der B95 in Richtung Borna. Wie ein Sprecher der Polizei in Leipzig sagte, habe das Auto wohl ohne Fremdeinwirkung, vermutlich durch Überhitzung, Feuer gefangen. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Von bw