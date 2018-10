Großpösna

Eine verdächtiger Brief hat am Montag einen Giftalarm am Pösna-Park ausgelöst. Aus einem Lottoladen neben dem Einkaufszentrum in Großpösna wurde gegen 10.30 Uhr eine übel riechende Postsendung gemeldet. „Aus dem Brief hat es gestunken“, so Polizeisprecherin Katharina Geyer.

Die eintreffenden Beamten hätten schnell ausgeschlossen, dass es sich um Buttersäure handelte. Dennoch wurde sicherheitshalber der Gefahrgutzug der Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte untersuchten in Schutzanzügen und unter Atemschutz die Sendung. Offenbar hatte sich der unbekannte Absender einen üblen Scherz erlaubt: In dem Brief befanden sich Fäkalien.

Der Parkplatz vor dem Einkaufszentrum musste wegen des ABC-Einsatzes teilweise gesperrt werden. Das Shoppingcenter selbst war nicht betroffen, es konnte weiter geöffnet bleiben. Gegen 14.45 Uhr war der Einsatz beendet. Zu den Hintergründen laufen nun Ermittlungen.

Von nöß