Zwenkau. Unbekannte haben am Mittwochabend einen 27-Jährigen in Zwenkau ausgeraubt. Wie das Opfer gegenüber der Polizei sagte, wurde er gegen 23.30 Uhr an der Straße Am Bahnhof überfallen. Ein Unbekannter sprang ihm demnach plötzlich in den Rücken. Der 27-Jährige stürzte und konnte sich noch etwas abfangen, als er schon gegen Gesicht und Körper getreten wurde.

Einer der Täter griff danach in seine Jackentasche und griff sich den Geldbeutel des Opfers mit einem zweistelligen Betrag, EC-Karte und Monatsfahrkarte.

Der 27-Jährige konnte zwei Menschen sehen, die nach dem Überfall wegrannten, sie aber nur vage als rund 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet beschreiben. Das Opfer musste später wegen einer Schwellung unter dem linken Auge behandelt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt und/oder auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 966 4 6666 zu melden.

luc