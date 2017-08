Buchsommer: Quizparty zum Abschluss

Ausgelassene Stimmung herrschte Freitagabend bei der Buchsommer-Abschlussparty in der Stadtbibliothek. Mehr als 30 Kinder und Jugendliche beteiligten sich an Quizrunden, die an die legendären Montagsmaler im Fernsehen erinnerten. Nebenan schwang Karikaturist Ulrich Forchner gewohnt flott den Stift, zeichnete Porträts von den Gästen.