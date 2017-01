Markranstädt. Taucha hat sie, Markkleeberg, Schkeuditz, Naunhof, Oschatz: Die Stadtbibliothek von Markranstädt ist seit Jahresbeginn die 17. im Leipziger Raum mit der Onleihe Bei der werden Bücher digital ausgeliehen.

„Sanfte Rache“ von Sandra Brown, „Die verlorene Stadt“ von Clive Cussler, „Das Erbe der Tuchvilla“ von Anne Jacobs lauten nur einige der digitalen Neuzugänge seit Neujahr in der Onleihe. Darüber hinaus gibt es auch aktuelle Illustrierte wie die „Bunte“, „Chip“, der „Der Spiegel“. Im Bestand der Onleihe Bibliothek Leipziger Raum befänden sich mehr als 7300 Bücher, Hörbücher, Videos, Zeitschriften und auch Musikträger, so die Stadt Markranstädt in einer Mitteilung.

Jeder Bibliothekskunde könne seit Jahresbeginn an der Onleihe teilnehmen, benötigt würden dafür nur ein Internetanschluss, E-Reader oder Smartphone, sowie Tablet-Computer, PC oder Laptop. Über den Internetzugang muss einmalig eine kostenlose so genannte Adobe ID eingerichtet werden, damit das Lesegerät mit dem digitalen Kopierschutz der Medien klarkommt. Das klappt in aller Regel reibungsloser, als es klingt. Fragen dazu werden auf der Internetseite www.onleihe.de beantwortet. Auch die Markranstädter Bibliothekarinnen Petra Stiehler und Marisa Weigel stehen dazu bereit.

„Bei uns haben im Vorfeld einige Leser mit E-Readern nach dem digitalen Angebot gefragt“, erzählt Stiehler. Daher habe sie es schließlich beantragt und jetzt zum Jahresanfang auch bekommen.

Der Ausleihvorgang ähnele dem Einkaufen in einem Onlineshop, heißt es. Die Leser könnten auf dem Internetportal oder über eine eigene Onleihe-App im Bestand der Bücher, Zeitschriften, CDs und mehr stöbern, Gewünschtes in einen Warenkorb legen. „Zum Ausleihen meldet er sich mit den Zugangsdaten seines Benutzerausweises an“, erklärt die Stadt. Mit wenigen Klicks lasse sich das Gewünschte auf das Gerät übertragen. Über die App sei zudem das eAudio-Streaming möglich, bei dem Daten wie Musik oder Hörbuch übers Internet gleich abgespielt werden. Die E-Books lägen in den gängigen Formaten vor. Lediglich Kindle-Reader von Amazon könnten diese nicht lesen.

Der zusätzliche Service sei für Kunden kostenlos, so die Stadt. Die Leihfristen sind unterschiedlich: eBooks dürfen drei Wochen lang gelesen werden, Videos laufen sieben Tage. Tageszeitungen nur einen. Eine Rückgabe der Medien entfällt aus einem einfachen Grund: „Nach Ende der Ausleihfrist lässt sich die Datei nicht mehr öffnen“, so die Stadt. Die Rückgabe erfolge sozusagen automatisch.

Einen weiteren Vorteil sieht sie auch bei bereits ausgeliehenen Artikeln. Diese könnten mit einem Klick vorgemerkt werden. Bei stark nachgefragten Bestsellern könne so die Wartezeit erheblich verkürzt oder vermieden werden.

In Markkleeberg gibt es die Onleihe seit Herbst 2013. Die Nutzerzahlen seien mit 154 noch gering, aber nähmen stetig zu, so Stadtsprecher Daniel Kreusch. Ein Vorteil sei zum Beispiel, dass die Schriftgrößen der Bücher verstellbar seien.

Von Jörg ter Vehn