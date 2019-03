Grosspösna

Rund 20 Großpösnaer und Ortsteilbewohner waren am Dienstagabend in den Ratssaal der Gemeinde gekommen, um über mehr Bürgerbeteiligung zu diskutieren. Im Mittelpunkt standen die von einer Projektgruppe entwickelten Leitlinien, die künftig den Rahmen für die über das gesetzliche Maß hinausgehende Bürgerbeteiligung bilden.

Eigentlich sollte die gesamte siebenköpfige Projektgruppe den interessierten Bürgern Rede und Antwort stehen, doch gerade die drei Mitglieder aus der Bürgerschaft fehlten aus nachvollziehbaren Gründen, wie Moderator Nils Jonas informierte. Der 39-Jährige begleitet das Projekt als Vertreter der Leipziger Akademie für Lokale Demokratie. So blieben noch die zwei Vertreter aus der Gemeindeverwaltung, Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch und Hauptamtsleiter Daniel Strobel sowie die beiden Gemeinderäte Paul-Friedrich Loose und Jörg-Achim Weber aus der Gruppe übrig, um auf Fragen zu reagieren. Und das taten sie in einem konstruktiven Gesprächsklima sehr souverän.

„Spannender Prozess“

Lantzsch lud ein, diesen „spannenden Prozess“ mit Anregungen des Abends zu optimieren. „Wir wollen näher an die Bürger ran, deren Themen erfahren“, sagte sie. Strobel führte noch einiges zu den Zielen aus: „Durch mehr und verständliche Informationen wollen wir die Bürger auf Augenhöhe mit Verwaltung und Gemeinderat bringen. Dafür werden wir auch eine App entwickeln, um die Bürger kurzfristig direkt erreichen zu können.“

Die auf großen Tafeln gehefteten Leitlinien konnten mit schriftlichen Anmerkungen ergänzt oder hinterfragt werden. Viele Teilnehmer machten davon Gebrauch, im Anschluss wurde über einige Punkte diskutiert. Zum Beispiel regte Gemeinderat Harald Köpping zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls an, zweimal im Jahr „Subbotnik“ durchzuführen, denn Bürgerbeteiligung heiße auch, sich aktiv zu beteiligen. Auch die Unternehmen sollten mehr einbezogen werden. Und schließlich: „Wir brauchen keine Verhinderungsbeteiligung, sondern eine Mitmachbeteiligung.“

„Es geht in die richtige Richtung“

Am Ende der mehr als zweistündigen Veranstaltung spendeten die Teilnehmer Beifall. „Die Anwohner müssen mehr mitgenommen werden. Das Vorgehen der Gemeinde für mehr Bürgerbeteiligung ist sehr begrüßenswert. Am Ende kommt es auf die Tat der Handelnden an, es geht in die richtige Richtung“, sagte Susann Christoph (41) aus Dreiskau-Muckern vom Verein Uferleben. Sie hatte selbst das Wort ergriffen und sich unter anderem für die Aufwertung der Ortschaftsräte eingesetzt, um so mehr Bürger zum Mitmachen mobilisieren und einer gewissen Müdigkeit entgegenwirken zu können.

Auch Kai Rensmann (53) hatte sich eingebracht, unter anderem vom Gesamtwohl der Gemeinde gesprochen. Sein Fazit: „Das Angebot für mehr Bürgerbeteiligung ist unbedingt zu unterstützen. Doch die Bürger zu erreichen, das ist das Schwierige. Wir müssen aber deren Problem kennen, um sie lösen zu können. Dieses Bemühen dürfen wir nicht aufgeben.“

Im April trifft sich die Projektgruppe erneut. Dann wird eine in dieser Veranstaltung von der Hochschule Harz durchgeführte Umfrage ausgewertet. Im Herbst soll es dann ein konkretes Bürgerbeteiligungsprojekt geben.

