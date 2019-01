Markkleeberg

Die Stadt Markkleeberg stellt einen neuen Verkehrsentwicklungsplan (VEP) auf und lud dieser Tage alle interessierte Bürger ein, sich an dem Vorhaben zu beteiligen. Das Motto: Gemeinsam gestalten. Hinweise, Vorschläge oder kritische Anmerkungen waren ausdrücklich erwünscht. Mehr als 50 Markkleeberger waren der Einladung zu dem Workshop in den Kleinen Lindensaal des Rathauses gefolgt. Innerhalb von zwei Stunden wurden Dutzende Meinungen gesammelt, diskutiert oder zu Papier gebracht.

Große Freude über den Zuspruch bei Bürgermeisterin Jana Thomas sowie der Leiterin des Stadtplanungsamtes, Heike Reckling. Zusammen mit den Verkehrsplanern der Leipziger Ingenieurgesellschaft Hoffmann-Leichter hatten sie die Idee zu dem öffentlichen Workshop, um die Bürger so noch stärker in die kommunale Politik einzubeziehen. „Erfahrungsgemäß kennen sich die Anwohner selbst am besten aus. Dennoch ist eine Bürgerbeteiligung nicht überall selbstverständlich“, weiß Niederlassungsleiter Christian Hecht: Pläne zur verkehrlichen Infrastruktur könnten schließlich auch rein verwaltungstechnisch realisiert werden. Umso mehr wurde der Workshop wertgeschätzt: „Die Idee kommt bei den Bürgern sehr gut an“, freuten sich die Veranstalter.

Viel passiert ist bereits am Bahnhofsvorplatz in der Rathausstraße. Der Workshop schlug vor, das Parken im öffentlichen Raum dort komplett neu zu regeln. Quelle: Kempner

Bevor es in die einzelnen Diskussionsrunden ging, stellte Verkehrsingenieur Markus Liebig Ziele und Prioritäten des VEP noch einmal vor. Dort werde festgelegt, wie sich Verkehr und Mobilität im Stadtgebiet Markkleeberg bis 2030 entwickeln sollen. Im Rahmen von Ortsbesichtigungen seien bereits zahlreiche Mängel in der Verkehrsinfrastruktur registriert worden: Fehlende Querungsmöglichkeiten für Fußgänger, fehlende Radwege, aber auch zu schmale Gehwege, ungünstige Straßenraumaufteilungen oder mangelhafte Fahrbahnbeläge. Bemängelt wurden auch fehlende barrierefreie Haltestellen beim öffentlichen Personennahverkehr ( ÖPNV) sowie dessen Taktzeiten in Tagesrandlagen.

Insgesamt wurden fünf räumliche Bereiche festgelegt, wo erheblicher Handlungsbedarf besteht. Fünf Schwerpunkte, fünf große Stadtpläne, die an fünf Tischen zur Diskussion anregten. Was positiv auffiel: Sehr viele Maßnahmen wurden vorgeschlagen. Einige Beispiele:

In der Koburger Straße (Schwerpunkt I) nördlich der Breitscheidstraße sollen die Straßenbahngleise entfernt, die Fahrbahndecke saniert und durchgängige Fußgängeranlagen geschaffen werden. Aufgewertet werden soll auch der Gautzscher Platz. Südlich des Areals werde der Schulweg durch neue Querungsmöglichkeiten sicherer.

Im räumlichen Schwerpunkt II, der Rathausstraße, ist in den letzten Monaten schon viel passiert. Weiterhin sieht das Konzept zum Beispiel eine Neuorganisation des öffentlichen Parkraumangebots vor. Grundlegend umgestaltet und städtebaulich aufgewertet soll der Knotenpunkt Rathausstraße /Ring.

Schwerpunkt III: An mehreren Abschnitten der Zöbigkerstraße sind beidseitige Fuß- und Radverkehrsanlagen angedacht.

Den Schwerpunkt IV bildet die Bornaische Straße. In ihrem Umfeld soll der Schillerplatz aufgewertet und der Straßenraum der Bornaischen Straße nördlich des Platzes neu aufgeteilt werden.

Schwerpunkt V: Entlang der Bornaer Chaussee Richtung Leipzig sind Fuß- und Radverkehrswege geplant; ebenso zwischen Wachau und Liebertwolkwitz.

Unzufrieden sind mehrere ältere Bewohnerinnen vom Wohngebiet Eulenberg mit der Bustaktung: „Leider wurde die Linie 107 vom Eulenberg bis zum Connewitzer Kreuz gekappt. Jetzt muss man bis zum S-Bahnhof Markkleeberg fahren und dort umsteigen. Unser Vorschlag: Die Linie 70 auch tagsüber und nicht nur zum Berufsverkehr fahren lassen“, hieß es.

Wie geht es nach dem Bürgerworkshop weiter? „Die zahlreichen Anmerkungen und Vorschläge werden abgewogen, das Handlungskonzept für den VEP überarbeitet“, so die Verkehrsplaner. „Im 2. Quartal 2019 soll das Realisierungskonzept dem Markkleeberger Stadtrat vorgestellt werden.“

Von Ingrid Hildebrandt