Leipzig/Markkleeberg. Beim letzten Mal vor zwei Jahren kamen mehr als 1000 Fahrzeuge und Maschinen: „Bulldog, Dampf & Diesel“ heißt es an diesem Wochenende wieder auf der Agra.

Es sei eines der größten Oldtimer-Traktoren und Landmaschinen-Treffen Deutschlands, erklärt Marc Nürnberger von den Lanzfreunden Sachsen. „Bei uns trifft man auf Traktoren, auf denen Sie, Ihr Vater oder bereits der Großvater die Führerschein- oder die Berufsausbildung absolvierte.“ Bei ganztägigen Vorführungen von historischen Landmaschinen und Geräten könne man seinen Kindern und Enkeln zeigen, wo Brot und Brötchen wirklich herkommen.

Die Ausstellung ist am Samstag und am Sonntag jeweils ab 9 Uhr geöffnet. Einer der Höhepunkte ist am Samstag, wenn in einer großen kommentierten Schau ab etwa 14 Uhr ausgewählte Maschinen und Fahrzeuge vorgestellt werden.

Neben poliertem Lack und herausgeputzten Maschinen gibt es aber auch solche zu entdecken, bei denen bewusst darauf verzichtet wurde. In einer thematischen Sonderschau seien in diesem Jahr Bulldogs bis Baujahr 1957 mit originaler Patina ausgestellt, so Nürnberger. Diese seien also „unverändert und mit allen Blessuren und Abnutzungen eines langen Schlepperlebens“ zu sehen. Ein großer Ersatzteilemarkt biete für viele Oldtimerfreunde zudem Gelegenheit, endlich das lange gesuchte Teil für ihr Schätzchen zu finden.

An beiden Tagen spielt ab etwa 10 Uhr eine Schweizer Kapelle Blasmusik im Festzelt. Und dass es bei den Oldtimerfreunden kulinarisch immer herzhaft zur Sache geht und sie keinen Durst ertragen, muss nicht extra betont werden.

Der Eintritt pro Person kostet sechs Euro, Kinder bis 1,10 Meter dürfen kostenlos aufs Gelände an der Bornaischen Straße.

Von Jörg ter Vehn