Markkleeberg/Leipzig. Die Bauarbeiten an der Pylonbrücke über die Bundesstraße B2 nahe der Autobahnabfahrt Süd an der A38 sind weit fortgeschritten. Zum Beenden der Arbeiten und zur Entfernung alter Anlagen ist eine Vollsperrung notwendig. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilte, wird die Bundesstraße in Fahrtrichtung Leipzig vom 3. bis 5. März und in Fahrtrichtung Chemnitz vom 10. bis 12. März gesperrt.

Die Sperrung wird jeweils am Freitagabend 18 Uhr aktiviert und am Sonntagabend bis spätestens 24 Uhr wieder aufgehoben. Der Verkehr von der B2 in Richtung Leipzig wird über die A38, Anschlussstelle Leipzig Süd-Ost, geführt. Die Fahrzeuge auf der B2 in Richtung Chemnitz werden über die A38, S46 und S72 umgeleitet. Die A38-Anschlussstelle Leipzig-Süd in Fahrtrichtung Leipzig (Abfahrt nach Leipzig) muss ebenfalls für das Wochenende vom 3. März ab 18 Uhr bis 5. März gesperrt werden. Auch hier erfolgt eine Umleitung.

Von -tv/bis