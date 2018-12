Grosspösna

Im Beisein von Vertretern der Hoff Straßen- und Tiefbau GmbH aus Ostrau, des Landratsamtes Leipziger Land, der Lokalen Aktionsgruppe Südraum Leipzig des Leader-Projektes (LAG) und der Regionalbus Leipzig GmbH gab Lantzsch mit dem Durchtrennen des symbolischen rot-weißen Flatterbandes das neue Stück Straße frei. Künftig sind nun auch Vineta und Lagovida – touristisch markante Ausflugsziele im Leipziger Neuseenland – mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Auch die Busse von Reiseunternehmen erhalten mit der Schleife bessere Bedingungen bei der An- und Abfahrt. „Darüber freuen wir uns natürlich sehr“, sagte Vineta-Bistro-Betreiber Rüdiger Pusch, „denn bisher ging es auf unserem Betriebsgelände bei den Wendemanövern sehr eng zu“. Dank des Supersommers 2018 hätten etwa 50 000 Gäste das Bistro in diesem Jahr besucht, informierte Pusch.

Halbinsel an ÖPNV angeschlossen

Die Linienbusse indes mussten schon etwa 400 Meter zuvor an der Hafenstraße kehrtmachen. Eine verkehrssichere Alternative gab es nicht. „Von der Erschließung der Spitze der Magdeborner Halbinsel durch den ÖPNV werden die Besucher und die ganze Region profitieren. Ich bin einfach happy“, freute sich Bürgermeisterin Lantzsch. Der Freigabe war im September eine heiß diskutierte Abstimmungsrunde im Gemeinderat vorausgegangen (die LVZ berichtete), denn die vorausberechneten Kosten für Großpösna lagen um 16 500 Euro höher. Über das sogenannte Leader-Programm erhält die kleine Kommune für das etwa 69 000 Euro teure Vorhaben rund 42 000 Euro Fördermittel.

Jetzt fehlen noch Markierungen

Die Wendeschleife wurde in sechs Wochen fachgerecht ausgebaut und mit einem barrierefreien Zustieg ausgestattet. Nun sind nur noch ein paar kleinere Restarbeiten zu erledigen: Verkehrszeichen müssen noch an- und die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden. Dann kann es in der neuen Saison losgehen. Bis zum 31. Oktober 2019 werden die Busse an den Wochenenden und in den Ferien den neuen Haltepunkt auf der Magdeborner Halbinsel ansteuern.

Von Reinhard Rädler