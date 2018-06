Markkleeberg

Unter dem Motto „Ankommen in Markkleeberg bedeutet Abschied nehmen vom Alltag ...“ zeigt das aktuelle Gastgeberverzeichnis 2018 die schönsten Seiten der Stadt mit allen Unterbringungsgelegenheiten der Stadt als attraktives „Tor zum Neuseenland“. Das Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten ist beträchtlich. Immerhin 75 Einrichtungen, davon elf gewerbliche Betriebe mit mindestens zehn Betten, stellen mindestens 1523 Betten für Übernachtungsgäste zur Verfügung. Zwei Hotels und neun Pensionen stehen 48 Ferienwohnungen gegenüber. Neu im Angebot sind die Ferienwohnungen „Amanecer“ und „An den Linden“. Sehr modern eingerichtet die eine, urig im Landhausstil die andere, stehen sie für die Vielfalt der Bleiben für ein paar Tage. Neu ist auch die „Hostaria und Pensione da Marcello“ für Gäste mit einem Faible für italienisches Flair.

Das Weiße Haus ist mit einer Vielzahl von kulturellen Veranstaltungen nicht nur für die Markkleeberger, sondern auch für Touristen ein bedeutender Anziehungspunkt. Quelle: Andre Kempner

Die Bettenauslastung lag 2017 prozentual bei 36 Prozent, das bedeutet einen Anstieg um 1,3 Prozent zum Vorjahr. Die Nachfrage in zwölf gewerblichen Betrieben hat ebenfalls zugenommen. Von den 702 935 Übernachtungen im ganzen Leipziger Neuseenland wurden in Markkleeberg 132 388 verbucht, ein zufriedenstellendes Plus von 2,4 Prozent. Herausragend im sachsenweiten Schnitt von 4,1 Prozent ist die Stadt Leipzig mit einer Steigerung um 9,4 Prozent. 63 077 gezählte Ankünfte in Markkleeberg bedeuten sogar ein 4,7-prozentiges Plus.

Die Aufenthaltsdauer hat sich im Vergleich zu 2016 nicht verändert. Dauerurlauber sind eher selten, Touristen bleiben im Schnitt 2,1 Tage in der Stadt. Sie kommen zum großen Teil im Sommer. „In fünf von zwölf Monaten ist es im letzten Jahr top gelaufen“, erklärt Röder. Zwischen Mai und September sorgten die Besucher in allen Kategorien vom Camping bis zum Hotel für statistische Spitzenwerte.

Die aktuelle Ausstellung „Narrenbäume“ von Wilhelm W. Reinke lädt Besucher zu Rundgängen im Deutschen Fotomuseum und im Agra-Park ein. Quelle: Kempner

Die überwiegende Mehrheit der Übernachtungsgäste reiste aus dem gesamten Bundesgebiet an. Lediglich acht Prozent der Gäste kamen aus dem Ausland. Von ihnen wiederum sind knapp 800 in Frankreich beheimatet. Die Schweizer kamen nicht ganz so zahlreich, dafür rund 900 Österreicher. Am reisefreudigsten präsentierten sich aus Markkleeberger Sicht die Niederländer, beinahe 1700 an der Zahl.

„Überraschend ist die Zunahme der Besucher aus China und Japan“, so Röder. Um die 1100 Touristen aus dem Reich der Mitte und knapp 900 aus dem Land der aufgehenden Sonne zog es auf ihren Rundreisen nicht nur ins bayerische Märchenschloss Neuschwanstein und ins idyllische, fränkische Rothenburg ob der Tauber, sondern auch ins Neuseenland. Bei den Ankünften haben Chinesen und Japaner gemeinsam die Besucher aus dem europäischen Ausland sogar schon abgehängt.

Im Vergleich mit den Nachbarkommunen nimmt Markkleeberg in Bezug auf die Beherbergungsstätten, die Zahl der Gästebetten, Ankünfte und Übernachtungen einen Spitzenplatz ein. Lediglich Schkeuditz kann mit dem Vorteil des Flughafens Leipzig/Halle im Rücken mithalten und bei den Übernachtungszahlen mit 167 342 ein besseres Ergebnis vermerken.

Von großem Interesse sind in diesem Zusammenhang die Werbeträger, Flyer und Karten, nicht nur bei Touristen. Ausflügler aus der Region freuen sich über ein Gemeinschaftswerk der Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen (EGW) Markkleeberg und der Dorf- und Seenentwicklungsgesellschaft (DSG) Großpösna, das informativ und reich bebildert Spiel, Spaß, Sport, Service und Gastronomie rund um den Markkleeberger und den Störmthaler See umfasst.

Von Gislinde Redepenning