In gut drei Wochen soll das Kulturkino nach fast zwei Jahren Sanierung wiedereröffnet werden. Politiker und Sponsoren sind längst eingeladen, der Termin für die große Bürgerparty mit Film und Live-Musik am 25. März steht. Beim Blick ins Haus kommen indes Zweifel. Noch immer wird an allen Ecken und Enden gearbeitet, liegen Staub und Dreck zentimeterhoch.