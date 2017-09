Cross de Luxe mit 4300 Teilnehmern rekordverdächtig

Markkleeberg. Startschuss für das kultige Cross de Luxe-Wochenende am Markkleeberger See: Die ersten 1000 Sportler haben sich schon am Freitagnachmittag in Auenhain ins matschige Vergnügen gestürzt, darunter erstmals Bambinis und Kinder, sowie Familien und Firmenteams. Am heutigen Samstag machen sich ab 12 Uhr die nächsten an den Start, am morgigen Sonntag ab 10 Uhr.

Wer sich für die neun oder 18 Kilometer langen Läufe entschieden hat, auf den warten insgesamt 28 Hindernisse. Vier sind neu, die Namen gewohnt fantasievoll, die Passagen garantiert schweißtreibend: Teamgeist Catwalk, Beetle Challenge, Fuchsbau und Big Pig meets Worm verlangen den Teilnehmern alles ab – rennen, kriechen, klettern, schwimmen, rutschen. „Was zählt ist nicht der Sieg, sondern das Wir-Gefühl und der gemeinsame Spaß“, sagen die Veranstalter, die Sportfreunde Neuseenland.

Bis Sonntagnachmittag werden rund 4300 Teilnehmer an den Start gehen. Die meisten kommen aus dem Großraum Leipzig, aber auch Bremer und Österreicher haben sich für die achte Auflage des Cross de Luxe angemeldet. Wer kurzfristig noch mitmachen möchte, braucht Glück. „Es gibt nur noch ganz wenige Restplätze“, hieß es gestern vom Veranstalter. Aber auch Zuschauen und Mitfiebern lohnt sich: An der Strecke oder vor der Bühne, wo die Läufe erstmals live komplett auf Leinwand übertragen werden.



Von Ulrike Witt