Grosspösna

Über unbefestigtes, holpriges Gelände geht es vom BTP zum gesicherten Areal der Zentraldeponie. Gästeführer Jürgen Frisch hat Berechtigungen und Schlüssel, um Besuchergruppen den Zugang zu gewähren. Über 72 Stufen der neu angelegten Metall-Treppe wird der eigentliche Fuß der Deponie erreicht. Obwohl sich die Gruppe hier schon 140 Meter über Normalnull befindet, liegt die Höhe der Deponie noch bei null Meter. „Diese Deponie wurde nicht im Restloch des Tagebaus angelegt, sondern auf aufgefülltem Gelände“, erklärt Frisch.

Der 62-Jährige betritt mit dieser Führung wie auch seine Begleiter Neuland. Mit viel Lesestoff hat er sich darauf vorbereitet, sagt er, und bittet um Nachsicht, falls er auf den Spickzettel schauen muss. So wie der Bergbau-Technik-Park und die Seen sei auch die Deponie eine nachbergbauliche Nutzung. Deshalb biete der BTP-Verein gemeinsam mit seinen Partnern vom Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen (ZAW) und der Westsächsischen Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (WEV) die Führung an.

Hausmüll macht nur zehn Prozent aus

Nach der Treppe beginnt über einen „Trampelpfad“ der eigentliche Aufstieg auf die Deponie. Frisch, der bis 1990 im Tagebau Espenhain im Bereich Werkbahnsicherungstechnik beschäftigt und von 1990 bis 2015 Bürgermeister in Espenhain war, erläutert die Arbeitsweise der Deponie und beantwortet Fragen. Nur noch zehn Prozent des anfallenden Hausmülls aus der Stadt Leipzig und dem Landkreis Leipzig werden hier gelagert. Alles andere wird in der Mechanisch-Biologischen-Abfallbehandlungsanlage aussortiert und einer Verwertung zugeführt. „Natürlich kosten Errichtung, Betrieb und Erhaltung der Deponie viel Geld. Doch Müllgebühren fallen nur für die erwähnten zehn Prozent an. Ansonsten speist sich die Deponie weitestgehend aus Industrieabfällen“, erläutert Frisch.

Beeindruckende Aussicht

Rund 200 Arbeitsplätze gebe es am Standort. Als drittes Unternehmen sei hier die Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH (Kell) tätig, die den Mülltransport übernimmt. Die aufmerksamen Zuhörer erfahren weitere Fakten zu Müllmengen, Zersetzungsprozessen, über Wassersicherung, Abdeckung sowie die 30-jährige Nachsorgephase der „hochmodernen Deponie. Nebenbei genießen die Gäste eine beeindruckende Aussicht über das Neuseenland.

Anmeldungen (max. 20 Teilnehmer) für den 28. April unter Tel. 034297 140127 oder per E-Mail info@bergbau-technik-park.de, die Teilnahme kostet zwölf, ermäßig neun Euro inklusive Eintritt zum BTP.

Von Olaf Barth