Zwenkau. Maritime Atmosphäre und badische Spezialitäten: Für Günter Bauer passt das „ganz wunderbar“ zusammen. Der Unternehmer ist Wahl-Zwenkauer, seine große Liebe seine Heimat Baden. Ostersamstag eröffnet er am Zwenkauer Hafen die Badische Wein-, Kunst- und Bistrostube „Zum Türkenlouis“ und verbindet damit beides.

„Mit dem ’Türkenlouis’ möchte ich ein Kommunikationszentrum für gutes Essen, Trinken und Wassersport etablieren“, erklärt Bauer. Der Chef der Leipziger Logistik- und Lagerhaus GmbH ist als Kunstförderer und Wassersportfan bekannt. Nach der Bootsvermietung, die er seit Mai 2015 betreibt, ist der „Türkenlouis“ sein zweites Projekt am Yachthafen. Den ungewöhnlichen Namen verdanke das Restaurant dem Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden, siegreicher Feldherr in den Türkenkriegen Ende des 17. Jahrhunderts.

„Drinnen wird es 27 Plätze geben, draußen 74 Plätze an der Promenade und am Hafen“, erzählt Bauer. Auf der Speisekarte stünden unter anderem seine Lieblingsspeisen: handgeschabte Spätzle, Schupfnudeln und Maultaschen. Für die Weinkarte habe er mehr als 40 Tropfen aus dem Rheingau, der Ortenau, dem Markgräflerland und vom Kaiserstuhl ausgewählt. „Jede Woche wird ein LKW frische Produkte von Baden nach Zwenkau bringen“, freut sich Bauer.

Als Betriebsleiter hat er den Leipziger Mario Richter verpflichtet – „ein Quereinsteiger mit Leidenschaft“. Bei der Personalsuche auf dem fast leer gefegten Gastroarbeitsmarkt haben beide neue Wege beschritten: Einem Koch stellten sie ein Dienstauto in Aussicht und fanden gleich zwei. „Wenn man gute Leute will, muss man gut zahlen“, weiß Bauer.

Ungewöhnlich ist auch seine neueste Idee: Bauer lädt Großmütter und -väter sowie andere Hobbyköche zum Kochen in den „Türkenlouis“ ein. Donnerstags und freitags könnten sie ihre Lieblingsrezepte präsentieren. Ein Bericht über einen New Yorker Gastronomen inspirierte ihn. „Wenn das in Amerika klappt, dann auch in Zwenkau“, meint Bauer.

Ostersonntag wird er mit dem Chefdirigenten des Leipziger Symphonieorchesters, Wolfgang Rögner, selbst am Herd stehen. Die Männer haben sich bei den Vorbereitungen fürs 1. Neuseenland-Musikfest, das Ende Juni/Anfang Juli am Hafen stattfinden wird, kennengelernt.

Von Ulrike Witt