Markkleeberg. Im Fall eines offenbar bestochenen Rathausmitarbeiters, den die Stadt Markkleeberg im vorigen August beurlaubt hatte (die LVZ berichtete), sind jetzt Details – quasi über ein Dementi – ans Licht gekommen.

Danach soll es sich bei dem Mitarbeiter, von dem sich die Stadt inzwischen getrennt hat, um einen aus dem Bauamt gehandelt haben. Dieser habe versucht, einen Bebauungsplan zu frisieren, um ein nicht zur Bebauung vorgesehenes, aber als solches von einer Firma bereits an einen Privatmann verkauftes Grundstück bebaubar zu machen, hieß es in einer anonymen Mail an die Redaktion. Die Firma habe dem Mann Geld dafür gegeben, um ihrerseits einer teuren Klage um ihren getricksten Grundstücksverkauf zu entgehen. Hintergrund: Bebaubare Grundstücke in guter Lage in Markkleeberg sind inzwischen sehr teurer.

Die Stadt Markkleeberg dementierte am Freitag einen Bericht der Bild-Zeitung, wonach das frisierte B-Planverfahren im Zuge der Pläne zur Fahrradkirche Zöbigker im Vorjahr durchgewunken werden sollte. Den Sachverhalt zur Bebaubarmachung und zum Bauamtsmitarbeiter dementierte sie allerdings nicht.

Bekanntlich war der Mitarbeiter aufgeflogen, sein Vorhaben platzte. Die hauseigenen Kontrollmechanismen in korruptionsgefährdeten Bereichen hätten frühzeitig gegriffen, so Oberbürgermeister Karsten Schütze. Dadurch sei der Stadt kein Schaden entstanden. Die Justiz entscheide letztlich, ob sich der Mitarbeiter strafbar gemacht habe. Im Übrigen laufe das Ermittlungsverfahren noch. Schütze hatte den Stadtrat und die Presse nach Bekanntwerden des Falles informiert, wegen laufender Ermittlungen allerdings keine Details genannt.

Unterdessen dementierte ein Sprecher des Baudezernats Leipzig, der fragliche Mann habe inzwischen eine Anstellung bei der Stadtverwaltung in Leipzig erhalten. Dieser Vorwurf stammte ebenfalls aus der Mail des E-Mail-Schreibers.



Von -tv/jr