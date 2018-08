Grosspösna/Leipzig

Dicke Luft am Mittwochvormittag für Autofahrer auf der A 38 nahe Leipzig: In der Nacht waren rund 300 Strohballen auf einem Feld zwischen Seifertshain und Großpösna in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war seit 1 Uhr an der Einsatzstelle und ließ die Quaderballen kontrolliert abbrennen.

Um die starke Rauchentwicklung Richtung Autobahn 38 einzudämmen, benutzten die Kameraden ein sogenanntes Hydroschild. Diese Wasserschilde werden zum Schutz besonders gefährdeter Objekte eingesetzt. Dies ist ein Wasserstrahl, der auf ein bestimmtes Hindernis gespritzt wird. Der kreisförmige Strahl fängt die Rauchpartikel und verhindert so die Ausbreitung des Qualms.

Die Schwierigkeit bei einem solchen Brand auf freiem Feld ist unter anderem die Löschwasserversorgung. Ein Landwirt unterstützte die Feuerwehrleute und zog mit einem Radlader das Stroh auseinander.

„Wir müssen die Ballen kontrolliert abbrennen lassen“, erklärte Einsatzleiter Michael Lägel. Der Einsatz werde wohl bis in die Mittagsstunden dauern. Weshalb die Strohballen in Brand gerieten, blieb zunächst unklar.

Momentan seien die Kameraden der Feuerwehr fast täglich im Einsatz, um Brände zu löschen, die aus Unachtsamkeit entstanden sind. „Das ist anstrengend für unsere Kameraden“, so der Einsatzleiter der Feuerwehr Großpösna.

Von kh